Командующий миротворцами рассказал о стабилизации в Карабахе

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Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, что соглашение о прекращении огня в регионе выполняется, а обстановка «потихоньку стабилизируется».

«Соглашения, подписанные главами трёх государств, которые вступили с 00:00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объёме. Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется», — сказал Мурадов.

По его словам, 15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа завершает развёртывание наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения.

14 ноября подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг» в Нагорном Карабахе.

Как уточнили в Минобороны, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

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