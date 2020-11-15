В Ереван прибыли ещё два самолёта с миротворцами
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«Два самолёта Ан-124 «Руслан» российской военно-транспортной авиации доставили в аэропорт Еревана бронетехнику и личный состав подразделений 15-й миротворческой бригады», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что самолётами Ан-124 переброшены около 30 военнослужащих, а также 10 бронетранспортёров БТР-82А и средства материально-технического обеспечения.
Как ранее рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения, а российская военная полиция приступает к патрулированию в зонах ответственности.