В Ереван прибыли ещё два самолёта с миротворцами

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Два российских самолёта Ан-124 доставили из Ульяновска в Ереван около 30 миротворцев, а также бронетехнику. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Ереван прибыли ещё два самолёта с миротворцами
  • © РИА Новости / Андрей Коц

«Два самолёта Ан-124 «Руслан» российской военно-транспортной авиации доставили в аэропорт Еревана бронетехнику и личный состав подразделений 15-й миротворческой бригады», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что самолётами Ан-124 переброшены около 30 военнослужащих, а также 10 бронетранспортёров БТР-82А и средства материально-технического обеспечения. 

Как ранее рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения, а российская военная полиция приступает к патрулированию в зонах ответственности.

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