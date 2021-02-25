Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

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Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с армянским премьер-министром Николом Пашиняном текущую ситуацию в Армении, сообщил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Путин также призвал все стороны к сдержанности.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Ранее Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить народ Армении.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

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