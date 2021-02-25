Вооружённые силы Армении потребовали отставки Пашиняна

Вооружённые силы Армении потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. По мнению военных, армянский премьер и правительство «не в состоянии принимать адекватные решения» в рамках сложившейся в настоящий момент ситуации в стране.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространённом Генштабом ВС страны заявлении.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», — отмечается в обращении.

Ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил страны Тирана Хачатряна.