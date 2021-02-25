Президент Армении уволил замначальника Генштаба

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Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении Тирана Хачатряна.
Президент Армении уволил замначальника Генштаба
  • AFP

«На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении Тирана Хачатряна от занимаемой должности», — приводит ТАСС заявление.

Хачатрян в ходе военных действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания национального героя Армении.

Ранее президент Армении Армен Саркисян и командующий миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов обсудили вопрос обмена пленными между Ереваном и Баку, а также поиска пропавших без вести.

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