Лидер Армении и командующий миротворцами обсудили вопрос пленных

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Президент Армении Армен Саркисян и командующий миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов обсудили вопрос обмена пленными между Ереваном и Баку, а также поиска пропавших без вести.
Лидер Армении и командующий миротворцами обсудили вопрос пленных
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба армянского лидера.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с возвращением армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Азербайджаном, с поиском пропавших без вести и передачей их армянской стороне», — говорится в пресс-релизе.

В конце января в Армению из Азербайджана в рамках обмена при содействии российских миротворцев вернулись пятеро пленных, а в Баку был доставлен один из находившихся в плену.

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