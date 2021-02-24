Лидер Армении и командующий миротворцами обсудили вопрос пленных
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба армянского лидера.
«Собеседники обсудили вопросы, связанные с возвращением армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых Азербайджаном, с поиском пропавших без вести и передачей их армянской стороне», — говорится в пресс-релизе.
В конце января в Армению из Азербайджана в рамках обмена при содействии российских миротворцев вернулись пятеро пленных, а в Баку был доставлен один из находившихся в плену.