В Армению из Азербайджана в рамках обмена вернулись пятеро пленных

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В Армению из Азербайджана в рамках обмена при содействии российских миротворцев вернулись пятеро пленных, а в Баку доставлен один из находившихся в плену, сообщил командующий миротворческим контингентом России в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
В Армению из Азербайджана в рамках обмена вернулись пятеро пленных
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян подтвердил возвращение армянских граждан в страну.

«При посредничестве России и усилиями Службы национальной безопасности Армении пятеро пленных вернулись на родину», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, ещё 62 содержащихся в Азербайджане армянских пленных военных связались со своими родственниками по телефону.

Ранее Азербайджан передал Армении тела 30 погибших в Карабахе военных.

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