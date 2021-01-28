В Армению из Азербайджана в рамках обмена вернулись пятеро пленных
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Вице-премьер Армении Тигран Авинян подтвердил возвращение армянских граждан в страну.
«При посредничестве России и усилиями Службы национальной безопасности Армении пятеро пленных вернулись на родину», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, ещё 62 содержащихся в Азербайджане армянских пленных военных связались со своими родственниками по телефону.
Ранее Азербайджан передал Армении тела 30 погибших в Карабахе военных.