Азербайджан передал Армении тела 30 погибших в Карабахе военных

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Азербайджан передал Армении тела 30 военнослужащих, погибших в ходе вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям непризнанной республики.
Азербайджан передал Армении тела 30 погибших в Карабахе военных
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Спасательные отряды провели поисковые работы на участках Физули, Кашатаг и Матагис. В результате этих работ азербайджанская сторона передала тела 30 армянских военнослужащих, не уточнив места их обнаружения», — говорится в сообщении.

Для идентификации тел назначена судебная экспертиза.

В НКР уточнили, что с 13 ноября 2020 года по 23 января 2021 года было обнаружено 1281 тело погибших в результате боевых действий.

В конце декабря Армения и Азербайджан провели обмен пленными.

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