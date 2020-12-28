Армения и Азербайджан провели обмен пленными

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Армения и Азербайджан при посредничестве российской стороны провели обмен пленными. Об этом заявил командующий российскими миротворческими силами в Карабахе Рустам Мурадов.
Армения и Азербайджан провели обмен пленными
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«В результате проведённой работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолётом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни», — заявил Мурадов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, российские миротворцы продолжат способствовать выполнению трёхстороннего соглашения.

Ранее армянский вице-премьер Тигран Авинян заявил, что в Армению при посредничестве России и Международного комитета Красного Креста вернулись четверо пленных.

В Баку заявили, что Азербайджан и Армения 14 декабря начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех».

В Ереване также сообщили, что из Азербайджана в Армению были перевезены 44 пленных

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