Армения и Азербайджан провели обмен пленными

Армения и Азербайджан при посредничестве российской стороны провели обмен пленными. Об этом заявил командующий российскими миротворческими силами в Карабахе Рустам Мурадов.

«В результате проведённой работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолётом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни», — заявил Мурадов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, российские миротворцы продолжат способствовать выполнению трёхстороннего соглашения.

Ранее армянский вице-премьер Тигран Авинян заявил, что в Армению при посредничестве России и Международного комитета Красного Креста вернулись четверо пленных.

В Баку заявили, что Азербайджан и Армения 14 декабря начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех».

В Ереване также сообщили, что из Азербайджана в Армению были перевезены 44 пленных.