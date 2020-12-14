Самолёт с армянскими военнопленными приземлился в аэропорту Еревана

Короткая ссылка
Самолёт, на борту которого находились более 40 армянских военнопленных, совершил посадку на аэродроме Эребуни в Ереване.
Самолёт с армянскими военнопленными приземлился в аэропорту Еревана
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Сегодня при посредничестве российских миротворцев состоялся обмен пленными. Из Азербайджана в Армению были перевезены 44 наших соотечественникa», — написал в Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Ранее в Баку заявили, что Азербайджан и Армения 14 декабря начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех».

4 декабря Баку и Ереван обменялись списками военнопленных и передали их в Международный комитет Красного Креста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить