Самолёт с армянскими военнопленными приземлился в аэропорту Еревана

Самолёт, на борту которого находились более 40 армянских военнопленных, совершил посадку на аэродроме Эребуни в Ереване.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Сегодня при посредничестве российских миротворцев состоялся обмен пленными. Из Азербайджана в Армению были перевезены 44 наших соотечественникa», — написал в Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Ранее в Баку заявили, что Азербайджан и Армения 14 декабря начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех».

4 декабря Баку и Ереван обменялись списками военнопленных и передали их в Международный комитет Красного Креста.