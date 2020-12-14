Самолёт с армянскими военнопленными приземлился в аэропорту Еревана
- globallookpress.com
Об этом сообщает Sputnik Армения.
«Сегодня при посредничестве российских миротворцев состоялся обмен пленными. Из Азербайджана в Армению были перевезены 44 наших соотечественникa», — написал в Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян.
Ранее в Баку заявили, что Азербайджан и Армения 14 декабря начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех».
4 декабря Баку и Ереван обменялись списками военнопленных и передали их в Международный комитет Красного Креста.