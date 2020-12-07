Ереван готов обменять пленных с Баку по принципу «всех на всех»
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Об этом заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.
«В контексте гуманитарных вопросов приоритетным является безотлагательный и безоговорочный обмен военнопленными и удерживаемыми лицами, а также возвращение останков без промедления. Мы выразили готовность провести обмен по принципу «все на всех» и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс», — сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона через своих миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными.