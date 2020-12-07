Ереван готов обменять пленных с Баку по принципу «всех на всех»

Армения готова обменять военнопленных с Азербайджаном по принципу «всех на всех» и надеется на аналогичную позицию Баку.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

«В контексте гуманитарных вопросов приоритетным является безотлагательный и безоговорочный обмен военнопленными и удерживаемыми лицами, а также возвращение останков без промедления. Мы выразили готовность провести обмен по принципу «все на всех» и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс», — сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона через своих миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными.