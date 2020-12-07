Лавров заявил о привлечении миротворцев к обмену пленными в Карабахе
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«Важнейший вопрос — обмен пленными. Будем всячески через наших миротворцев содействовать его скорейшему завершению», — сказал министр, открывая переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном.
5 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к гражданам страны заявил о согласовании принципа «всех на всех» при обмене пленными с Азербайджаном. Пашинян отметил, что также нужно разработать механизмы возвращения пленных, информация о которых может появиться в будущем.