Лавров заявил о привлечении миротворцев к обмену пленными в Карабахе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона через своих миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными. Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров заявил о привлечении миротворцев к обмену пленными в Карабахе
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Важнейший вопрос — обмен пленными. Будем всячески через наших миротворцев содействовать его скорейшему завершению», — сказал министр, открывая переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном.

5 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к гражданам страны заявил о согласовании принципа «всех на всех» при обмене пленными с Азербайджаном. Пашинян отметил, что также нужно разработать механизмы возвращения пленных, информация о которых может появиться в будущем.

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