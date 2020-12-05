Пашинян рассказал о ситуации с обменом пленными с Азербайджаном
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«Важнейшая задача — возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определённый прогресс. По сути, согласован принцип обмена «всех на всех», — цитирует РИА Новости Пашиняна.
По словам армянского премьера, речь идёт о попавших в плен во время недавнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе и тех, кто оказался в плену до этого.
Пашинян отметил, что также нужно разработать механизмы возвращения пленных, информация о которых может появиться в будущем.
2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху последовательно реализуется.
В ночь на 10 ноября Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.