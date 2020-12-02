Путин оценил реализацию трёхстороннего заявления по Карабаху

Трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху последовательно реализуется, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

«В настоящее время трёхстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется», — сказал глава государства.

Он отметил, что на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.

Как подчеркнул Путин, потребовались активные посреднические усилия Москвы для того, чтобы остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин находится в интенсивном диалоге с лидерами Армении и Азербайджана.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.