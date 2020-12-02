Путин оценил реализацию трёхстороннего заявления по Карабаху
- РИА Новости
«В настоящее время трёхстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется», — сказал глава государства.
Он отметил, что на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
Как подчеркнул Путин, потребовались активные посреднические усилия Москвы для того, чтобы остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации.
Ранее в Кремле рассказали, что Путин находится в интенсивном диалоге с лидерами Армении и Азербайджана.
В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.