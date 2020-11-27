Песков рассказал о контактах Путина с лидерами Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин находится в интенсивном диалоге с лидерами Армении и Азербайджана, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль даёт официальные сообщения далеко не о всех международных телефонных разговорах главы государства.

«Президент неоднократно говорил, что в процессе карабахского урегулирования он находится в интенсивном телефонном диалоге со своими коллегами из Армении и Азербайджана», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется. По его словам, главное, что удалось сделать, — это остановить кровопролитие.