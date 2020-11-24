Путин заявил о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе

Обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизируется, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

По словам главы государства, главное, что удалось сделать, — это остановить кровопролитие.

«Россией в последнее время предпринимается ряд немалых усилий в качестве посредника в урегулировании одного из застарелых конфликтов. Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлёкшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении», — заявил российский лидер.

Ранее Путин рассказал, что для России разрешение конфликтов, подобных ситуации в Нагорном Карабахе, важно с точки зрения как внутренней безопасности, так и внешней политики и экономики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал трёхстороннее соглашение по Карабаху точкой в многолетнем противостоянии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе является важным фактором безопасности для местных жителей.