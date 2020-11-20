Путин объяснил важность урегулирования конфликта в Карабахе для России
- РИА Новости
«Для нас, для России, конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особую ценность, особую роль. Для нас это не пустые слова», — сказал он.
Глава государства добавил, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев.
«Нас связывают с этими республиками многовековые, без всякого преувеличения, связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи, представляет очень большой интерес с точки зрения внутренней безопасности, с точки зрения политики. Направление СНГ для России является приоритетным во внешней политике», — напомнил президент.
Он также подчеркнул, что урегулирование ситуации важно и с экономической точки зрения.
20 ноября в Нагорном Карабахе начал работу межведомственный центр гуманитарного реагирования, расположенный в Степанакерте.
Также в Армению прибыли ещё 20 самолётов с российскими миротворцами и техникой, направленными для участия в миротворческой операции в регионе.