Межведомственный гуманитарный центр начинает работу в Степанакерте

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Нагорном Карабахе остановлено кровопролитие. По его словам, с сегодняшнего дня в Степанакерте начинает работу межведомственный центр гуманитарного реагирования.

«Благодаря оперативным решениям, принятым высшим военно-политическим руководством России, удалось остановить кровопролитие в зоне Нагорного Карабаха», — заявил он.

По его словам, российские миротворцы успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий для налаживания мирной жизни в регионе.

Мизинцев отметил, что сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера.

«С этой целью в Степанакерте с сегодняшнего дня приступает к функционированию в полном объёме межведомственный центр гуманитарного реагирования», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования.