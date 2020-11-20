Межведомственный гуманитарный центр начинает работу в Степанакерте
- РИА Новости
«Благодаря оперативным решениям, принятым высшим военно-политическим руководством России, удалось остановить кровопролитие в зоне Нагорного Карабаха», — заявил он.
По его словам, российские миротворцы успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий для налаживания мирной жизни в регионе.
Мизинцев отметил, что сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера.
«С этой целью в Степанакерте с сегодняшнего дня приступает к функционированию в полном объёме межведомственный центр гуманитарного реагирования», — цитирует его ТАСС.
Ранее Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования.