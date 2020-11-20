Межведомственный гуманитарный центр начинает работу в Степанакерте

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Нагорном Карабахе остановлено кровопролитие. По его словам, с сегодняшнего дня в Степанакерте начинает работу межведомственный центр гуманитарного реагирования.
Межведомственный гуманитарный центр начинает работу в Степанакерте
  • РИА Новости

«Благодаря оперативным решениям, принятым высшим военно-политическим руководством России, удалось остановить кровопролитие в зоне Нагорного Карабаха», — заявил он.

По его словам, российские миротворцы успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий для налаживания мирной жизни в регионе.

Мизинцев отметил, что сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера. 

«С этой целью в Степанакерте с сегодняшнего дня приступает к функционированию в полном объёме межведомственный центр гуманитарного реагирования», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования. 

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