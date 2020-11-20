В Армению прибыли ещё 20 самолётов с российскими миротворцами

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В Армению прибыли ещё 20 самолётов с российскими военными и техникой, направленными для участия в миротворческой операции в зоне Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны России.
В Армению прибыли ещё 20 самолётов с российскими миротворцами
  • РИА Новости

«Очередные 18 самолётов Ил-76 и два самолёта Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван», — приводит сообщение ТАСС.

Самолёты ВКС России доставили в Армению 33 единицы техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», грузовые автомобили повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, технику и имущество материально-технического обеспечения.

С 10 ноября в регион прибыло 226 российских самолётов.

Ранее в Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров.

Заместитель командующего миротворческим контингентом ВС России в Карабахе полковник Алексей Полюхович заявил, что режим прекращения огня соблюдается полностью.

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