В Армению прибыли ещё 20 самолётов с российскими миротворцами

В Армению прибыли ещё 20 самолётов с российскими военными и техникой, направленными для участия в миротворческой операции в зоне Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны России.

«Очередные 18 самолётов Ил-76 и два самолёта Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван», — приводит сообщение ТАСС.

Самолёты ВКС России доставили в Армению 33 единицы техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», грузовые автомобили повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, технику и имущество материально-технического обеспечения.

С 10 ноября в регион прибыло 226 российских самолётов.

Ранее в Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров.

Заместитель командующего миротворческим контингентом ВС России в Карабахе полковник Алексей Полюхович заявил, что режим прекращения огня соблюдается полностью.