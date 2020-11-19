В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров

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RT
Пять дополнительных центров сформированы в Нагорном Карабахе для решения гуманитарных задач. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
В Карабахе сформировали пять дополнительных гуманитарных центров
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Там сообщили, что по указанию министра обороны России Сергея Шойгу для решения задач гуманитарного характера в регионе были дополнительно сформированы пять центров.

«Центр гуманитарного разминирования, центр примирения враждующих сторон (в том числе отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты «Вестник миротворца»), центр транспортного обеспечения, центр медицинского обеспечения, центр торгово-бытового обеспечения», — перечислили в центре управления.

Как отмечается, «организационное ядро» Межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября было доставлено в Карабах самолётами, с 20 ноября оно приступит к выполнению первоочередных мероприятий.

Ранее заместитель командующего миротворческим контингентом ВС России в Карабахе полковник Алексей Полюхович заявил, что режим прекращения огня соблюдается полностью.

Кроме того, российскими спасателями, прибывшими в Карабах для оказания гуманитарной помощи, был развёрнут лагерь около Степанакерта.

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