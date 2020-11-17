МЧС развернуло лагерь спасателей около Степанакерта

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Российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах для оказания гуманитарной помощи, развернули лагерь около Степанакерта, им предоставили здание муниципалитета села Иванян.
МЧС развернуло лагерь спасателей около Степанакерта
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В здании разместятся оперативный штаб и сам сотрудники МЧС. Из него будут координироваться действия оперативной группы и вести спецсвязь с Москвой, отмечает агентство.

Планируется, что группировка войдёт в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования, который был создан для помощи населению.

15 ноября оперативная группа МЧС России из 30 человек вылетела из подмосковного Жуковского в Нагорный Карабах.

Тогда же Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Формирование центра будет завершено в полном объёме до 20 ноября. Центр обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах.

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