Пашинян назвал важным присутствие российских миротворцев в Карабахе

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является важным фактором безопасности для местных жителей.
Пашинян назвал важным присутствие российских миротворцев в Карабахе
  • РИА Новости

«Фактически российские миротворцы уже находятся в намеченных местах, уже обеспечивают безопасность, и это действительно очень важный фактор для обеспечения безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, по Карабаху есть нерешённые вопросы.

«Как мы будем обеспечивать права жителей нескольких районов на возврат, кто будет обеспечивать безопасность соотечественников, как это будет реализовываться», — сказал армянский премьер.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном назвал поддержание мира в Нагорном Карабахе одним из приоритетов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить