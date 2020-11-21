Пашинян назвал важным присутствие российских миротворцев в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является важным фактором безопасности для местных жителей.

«Фактически российские миротворцы уже находятся в намеченных местах, уже обеспечивают безопасность, и это действительно очень важный фактор для обеспечения безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, по Карабаху есть нерешённые вопросы.

«Как мы будем обеспечивать права жителей нескольких районов на возврат, кто будет обеспечивать безопасность соотечественников, как это будет реализовываться», — сказал армянский премьер.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном назвал поддержание мира в Нагорном Карабахе одним из приоритетов России.