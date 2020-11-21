Шойгу назвал поддержание мира в Карабахе одним из приоритетов Москвы

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RT
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе встречи с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном назвал поддержание мира в Нагорном Карабахе одним из приоритетов России.
Шойгу назвал поддержание мира в Карабахе одним из приоритетов Москвы
  • РИА Новости

«Поддержание мира в Нагорном Карабахе считаем одним из наших приоритетов. Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе», — заявил Шойгу.

Он отметил, что «это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким».

Также Шойгу в ходе встречи с армянским премьером Николом Пашиняном и Арутюняном рассказал о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что работа российских миротворцев в Карабахе ведётся чётко и слаженно.

21 ноября Шойгу прибыл в столицу Армении в составе межведомственной делегации.

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