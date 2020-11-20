Путин назвал работу миротворцев в Карабахе чёткой и слаженной

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Президент России Владимир Путин отметил, что работа российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся чётко и слаженно.
Путин назвал работу миротворцев в Карабахе чёткой и слаженной
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Для решения имеющихся проблем создаётся межведомственный центр гуманитарного реагирования. Знаю, что с учётом стоящих перед центром задач сейчас формируются его специализированные подразделения. Пользуясь случаем, хочу отметить чёткую, слаженную работу российских миротворцев», — сказал он.

Путин отметил, что оперативно проведённая работа по разминированию позволила установить хорошую, надёжную связь в регионе, а развёртывание миротворческих сил — остановить кровопролитие.

Как уже подчеркнул президент России, для страны разрешение конфликтов, подобных ситуации в Нагорном Карабахе, важно как с точки зрения внутренней безопасности, так и с точек зрения внешней политики и экономики.

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