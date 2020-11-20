Путин назвал работу миротворцев в Карабахе чёткой и слаженной
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«Для решения имеющихся проблем создаётся межведомственный центр гуманитарного реагирования. Знаю, что с учётом стоящих перед центром задач сейчас формируются его специализированные подразделения. Пользуясь случаем, хочу отметить чёткую, слаженную работу российских миротворцев», — сказал он.
Путин отметил, что оперативно проведённая работа по разминированию позволила установить хорошую, надёжную связь в регионе, а развёртывание миротворческих сил — остановить кровопролитие.
Как уже подчеркнул президент России, для страны разрешение конфликтов, подобных ситуации в Нагорном Карабахе, важно как с точки зрения внутренней безопасности, так и с точек зрения внешней политики и экономики.