Шойгу рассказал о миротворческой миссии в Карабахе
- РИА Новости
«Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трёхстороннего заявления перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха», — цитирует РИА Новости Шойгу.
Он сообщил, что «выставлено 23 поста».
«Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев», — заявил глава российского Минобороны.
По его словам, «теперь уже налажена мирная жизнь».
«И с нашей стороны основная задача — это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий», — добавил Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что работа российских миротворцев в Карабахе ведётся чётко и слаженно.
21 ноября Шойгу прибыл в столицу Армении в составе межведомственной делегации.