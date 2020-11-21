Шойгу рассказал о миротворческой миссии в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с армянским премьером Николом Пашиняном и министром обороны Армении Вагаршаком Аратюняном рассказал о миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.

«Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трёхстороннего заявления перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он сообщил, что «выставлено 23 поста».

«Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев», — заявил глава российского Минобороны.

По его словам, «теперь уже налажена мирная жизнь».

«И с нашей стороны основная задача — это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий», — добавил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что работа российских миротворцев в Карабахе ведётся чётко и слаженно.

21 ноября Шойгу прибыл в столицу Армении в составе межведомственной делегации.