Алиев назвал трёхстороннее соглашение по Карабаху точкой в конфликте
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«Спустя 44 дня после вооружённого противостояния, боевых операций подписан документ. Я считаю этот документ очень важным, по важности он ставит точку в многолетнем противостоянии», — приводит заявление РИА Новости.
Алиев также заявил об успешности выполнения трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.
21 ноября Шойгу провёл в Баку встречу с Алиевым и главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.
Лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Пашинян позднее заявил, что соглашение позволило сохранить то, что Карабах мог бы не удержать.