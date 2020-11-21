Алиев назвал трёхстороннее соглашение по Карабаху точкой в конфликте

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу назвал трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху точкой в многолетнем противостоянии, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.
Алиев назвал трёхстороннее соглашение по Карабаху точкой в конфликте
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Спустя 44 дня после вооружённого противостояния, боевых операций подписан документ. Я считаю этот документ очень важным, по важности он ставит точку в многолетнем противостоянии», — приводит заявление РИА Новости.

Алиев также заявил об успешности выполнения трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

21 ноября Шойгу провёл в Баку встречу с Алиевым и главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Пашинян позднее заявил, что соглашение позволило сохранить то, что Карабах мог бы не удержать.

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