Алиев заявил, что в нагорнокарабахском конфликте ставится точка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе ставится точка.

«Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель», — заявил Алиев президенту России Владимиру Путину в ходе церемонии подписания соглашения о перемирии в регионе.

По его словам, речь идёт об урегулировании, которое «отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона».

Азербайджанский лидер подчеркнул, что соглашение по Нагорному Карабаху приведёт к долгосрочному миру.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.