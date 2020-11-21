Шойгу провёл встречу с Алиевым и главой Минобороны Азербайджана

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл в Баку встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым. Об этом информирует ТАСС.
Шойгу провёл встречу с Алиевым и главой Минобороны Азербайджана
  • © РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении

«Считаю, что с исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста», — сообщил Шойгу.

Он заявил, что «взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения, началось возвращение беженцев».

Глава российского Минобороны отметил, что «вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, даёт свои результаты».

«За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше», — добавил он.

21 ноября Шойгу прибыл в азербайджанскую столицу.

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