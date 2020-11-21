Алиев высоко оценил ход выполнения заявления по Карабаху

Короткая ссылка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу отметил успешность выполнения трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.
Алиев высоко оценил ход выполнения заявления по Карабаху
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Обсудим вопросы, связанные с реализацией трёхстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении», — приводит РИА Новости слова Алиева.

Он отметил, что положения заявления выполняются успешно и это демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование.

Помимо этого, Алиев выразил благодарность Шойгу и президенту России Владимиру Путину за «активное участие в подготовке и принятии этого важного документа».

Ранее сообщалось, что Шойгу провёл в Баку встречу с Алиевым и главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить