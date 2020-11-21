Алиев высоко оценил ход выполнения заявления по Карабаху
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«Обсудим вопросы, связанные с реализацией трёхстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении», — приводит РИА Новости слова Алиева.
Он отметил, что положения заявления выполняются успешно и это демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование.
Помимо этого, Алиев выразил благодарность Шойгу и президенту России Владимиру Путину за «активное участие в подготовке и принятии этого важного документа».
Ранее сообщалось, что Шойгу провёл в Баку встречу с Алиевым и главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.