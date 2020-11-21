Алиев высоко оценил ход выполнения заявления по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу отметил успешность выполнения трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

«Обсудим вопросы, связанные с реализацией трёхстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении», — приводит РИА Новости слова Алиева.

Он отметил, что положения заявления выполняются успешно и это демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование.

Помимо этого, Алиев выразил благодарность Шойгу и президенту России Владимиру Путину за «активное участие в подготовке и принятии этого важного документа».

Ранее сообщалось, что Шойгу провёл в Баку встречу с Алиевым и главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.