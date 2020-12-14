Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками
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«В результате переговоров с участием международных организаций и российского миротворческого командования была достигнута договорённость с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу «всех на всех» и 14 декабря начался данный процесс», — говорится в сообщении.
Ранее в Армении заявляли о готовности обменять военнопленных с Азербайджаном по принципу «всех на всех».
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, российская сторона через миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными.