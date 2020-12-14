Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками

Короткая ссылка
Азербайджан и Армения в понедельник, 14 декабря, начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех». Об этом заявили в Госкомиссии Азербайджана по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников.
Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«В результате переговоров с участием международных организаций и российского миротворческого командования была достигнута договорённость с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу «всех на всех» и 14 декабря начался данный процесс», — говорится в сообщении.

Ранее в Армении заявляли о готовности обменять военнопленных с Азербайджаном по принципу «всех на всех».

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, российская сторона через миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить