Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками

Азербайджан и Армения в понедельник, 14 декабря, начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех». Об этом заявили в Госкомиссии Азербайджана по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников.

«В результате переговоров с участием международных организаций и российского миротворческого командования была достигнута договорённость с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу «всех на всех» и 14 декабря начался данный процесс», — говорится в сообщении.

Ранее в Армении заявляли о готовности обменять военнопленных с Азербайджаном по принципу «всех на всех».

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, российская сторона через миротворцев в Карабахе будет содействовать обмену пленными.