Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«Айвазян информировал о... развитии событий в республике», — говорится в заявлении.
Как отмечается, с российской стороны было подчёркнуто, что всё происходящее в стране рассматривается как внутреннее дело Армении.
Также Лавров выразил надежду на урегулирование ситуации в мирном русле.
Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.