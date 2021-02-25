Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян провели телефонные переговоры.
Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Айвазян информировал о... развитии событий в республике», — говорится в заявлении.

Как отмечается, с российской стороны было подчёркнуто, что всё происходящее в стране рассматривается как внутреннее дело Армении.

Также Лавров выразил надежду на урегулирование ситуации в мирном русле.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

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