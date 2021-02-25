Президент Армении заявил о поиске путей разрешения ситуации в стране
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба президента республики.
«Срочно инициирую шаги с целью ослабления напряжённости и поиска путей мирного разрешения ситуации», — цитирует сообщение Интерфакс.
Также Саркисян призвал все стороны проявить трезвость и сдержанность.
По его словам, Армения находится во «взрывоопасной ситуации». Саркисян предупредил, что это «чревато непредсказуемыми последствиями для государственности и может привести к необратимым последствиям».
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.