Президент Армении заявил о поиске путей разрешения ситуации в стране

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Президент Армении Армен Саркисян заявил, что предпринимает шаги с целью снижения напряжённости и поиска путей мирного разрешения ситуации в республике.
Президент Армении заявил о поиске путей разрешения ситуации в стране
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба президента республики.

«Срочно инициирую шаги с целью ослабления напряжённости и поиска путей мирного разрешения ситуации», — цитирует сообщение Интерфакс.

Также Саркисян призвал все стороны проявить трезвость и сдержанность.

По его словам, Армения находится во «взрывоопасной ситуации». Саркисян предупредил, что это «чревато непредсказуемыми последствиями для государственности и может привести к необратимым последствиям».

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота. 

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