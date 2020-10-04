ЕК выделит €10 млн на «продвижение демократии» в ряде регионов мира

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Ксения Калинкина
Еврокомиссия (ЕК) намерена выделить €10 млн на «продвижение демократии и прав человека» в ряде регионов мира. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился RT.
ЕК выделит €10 млн на «продвижение демократии» в ряде регионов мира
  • Reuters

Как отмечается, европейская инициатива подразумевает создание «многостранового ресурсного узла» для реагирования на динамику «гражданского и демократического пространства».

«Он (ресурсный узел. — RT) должен оказывать поддержку представителям гражданского общества, работающим по вопросам прав человека и демократии, а также другим субъектам, чтобы способствовать переменам, подразумевающим большее уважение к основным свободам, гражданскому участию и демократическому управлению, а также повысить эффективность процесса развития на национальном уровне», — следует из текста.

Программа предполагает работу по четырём направлениям — в Африке, Азии и Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также в ряде государств европейского континента.

В список вошли более 100 стран, в числе которых Белоруссия, Украина, Казахстан, Молдавия, Армения, Азербайджан, Грузия, Афганистан, Венесуэла и Сирия. В перечне также представлена Россия.

Как уточняется, программу ЕК проведут в рамках «Европейского инструмента содействия демократии и правам человека — 2020».

Подать заявку на участие в конкурсе на получение гранта могут некоммерческие, неправительственные организации гражданского общества, деятельность которых «сосредоточена на защите прав человека и продвижении демократии».

Ранее сообщалось о планах ЕК выделить до €1,7 млн на развитие организаций гражданского общества в Китае.

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