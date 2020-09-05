«Сближение с Западом»: США выделили $8,5 млн на «поддержку демократии» в Белоруссии в 2019—2020 годах

Агентство США по международному развитию (USAID) в 2019—2020 годах выделило $8,5 млн на «поддержку демократии», «многопартийности» и «свободы СМИ» в Белоруссии. Об этом говорят данные государственного портала usaspending.gov, отслеживающего траты правительственных учреждений США на проекты внутри страны и за рубежом, и официального сайта USAID.

Агентство США по международному развитию за 2019 и 2020 годы выделило $8,5 млн на проекты в Белоруссии, связанные с политическим процессом, СМИ и «сближением» с Западом. Необходимость этих затрат объясняется «поддержкой демократии», «развитием независимых СМИ» и «построением консенсуса».

RT провёл подсчёт по направлениям, где назначение средств было связано с политическими, медийными целями либо с целями построения лояльного Западу общества.

Выгодное партнёрство

Финансирование осуществляется не напрямую, а через профильные агентства или некоммерческие фонды, работающие с Белоруссией. Сначала USAID перечисляет средства им, а затем эти НКО распределяют их сообразно своим задачам. В отчёте USAID их называет «партнёрами».

RT нашёл четырёх таких партнёров, которые работают по направлениям, связанным с выборами, СМИ, лидерами мнений, и стараются приблизить Белоруссию к Западу.

Так, по линии некоммерческой организации Freedom House, которая отслеживает состояние политических и гражданских свобод в разных странах мира, было выделено $2,4 млн на проект по поддержке СМИ, рассчитанный на период с 2019 по 2024 год.

Эти средства направлены для «развития среды, способствующей деятельности медиа и свободному потоку информации».

© usaspending.gov

Как отмечается на сайте агентства USAID, деньги идут в том числе на «поощрение, поддержку и защиту профессиональных и гражданских СМИ, подвергающихся преследованиям, ограничениям и/или закрытию за освещение острых тем, а также их сотрудников, подвергающихся запугиванию и лишению свободы».

© usaid.gov

В отчёте не говорится, какие именно СМИ получили поддержку. Разделение в описании на профессиональные и «гражданские» медиа (citizen-generated media — дословно «СМИ, созданные гражданами») позволяет предположить, что речь идёт о стихийно возникших пабликах и группах в соцсетях. К таким медиа можно причислить Telegram-канал NEXTA, который имеет большую оппозиционную аудиторию.

С распорядителем гранта на СМИ — Freedom House — косвенно связан ещё один оппозиционный Telegram-канал iSANS. Его ведёт одноимённая НКО, и одним из членов команды является Дэвид Крамер. В период 2010—2014 годов он был руководителем Freedom House.

Не исключено, что часть гранта пойдёт на функционирование этого Telegram-канала. О важности Telegram для координации протестов в Белоруссии не зря писал и «Голос Америки»*.

Дэвид Крамер на полях XII Киевского форума по безопасности в апреле 2019 года

globallookpress.com

© Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com

В поисках будущего

Второй по величине транш (почти $2 млн) пройдёт через партнёра Pact World — негосударственной организации, занимающейся проблемами бедности и маргинализации.

В сентябре 2019-го в Вильнюсе был представлен отчёт под названием «Поиск будущего для гражданского общества Беларуси». В нём аналитики Pact на основе опросов прогрессивной белорусской молодёжи составили картину идеального будущего для страны к 2025 году.

На основе этого отчёта Pact планирует свою деятельность. Участники исследования (50 человек) выразили надежду, что к 2025-му «произойдёт дальнейшая либерализация и сближение с Западом», продолжится «застенчивая (или не очень) белорусизация».

По линии Pact на задачи в Белоруссии в 2019 году было выделено $1,45 млн, в 2020-м — ещё почти $530 тыс.

Заокеанские связи

По данным USAID, ещё $950 тыс. в 2019 году было потрачено на программу связи сообществ через партнёра World Learning.

Это программа обмена, по которой профессионалы из различных сфер деятельности, в том числе госуправления и гражданского общества, могут съездить в США и получить практический опыт от своих американских коллег».

© usaid.gov

«Программа общественных связей в Белоруссии — это программа обмена, которая поддерживает цели американской публичной дипломатии, а также строит и развивает взаимопонимание между народами США и Белоруссии», — говорится в описании программы на сайте USAID.

Цена оппозиции

Самый крупный грант в размере $3,2 млн проходит по линии Консорциума по выборам и укреплению политического процесса (CEPPS). Это соглашение, которое объединяет USAID и ещё несколько американских НКО, работающих в сфере избирательных технологий и политического процесса.

© usaspending.gov

В России хорошо известна одна из этих НКО — Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI)**, который занимается «продвижением демократии» в развивающихся странах.

В рамках этого гранта $620 тыс. были направлены на создание «конкурентоспособных многопартийных систем» и «укрепление возможностей политических партий эффективно конкурировать на выборах и участвовать в политическом процессе» в Белоруссии.

© usaid.gov

Из общем суммы гранта $558 тыс. было выделено Международному республиканскому институту (IRI)*** — ещё одной НКО, которая входит в консорциум CEPPS. Эта организация с 1992 года проводила в России тренинги с депутатами Госдумы и региональными депутатами.

В августе 2016 года Генпрокуратура признала эту организацию нежелательной в РФ, так как её работа «представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».

Последний транш в рамках этой программы в размере $383 тыс. был проведён 19 июля 2020 года — менее чем за месяц до президентских выборов в Белоруссии.

© usaspending.gov

* «Голос Америки» (VOA) — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

** Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.

*** Корпорация «Международный республиканский институт» (International Republican Institute) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.08.2016.