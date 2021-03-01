Протестующие ворвались в правительственное здание в центре Еревана
- Reuters
Сообщается, что они провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников министерств не участвовать в митинге, организованном главой правительства.
Акция продлилась несколько минут: протестующие проскандировали лозунги с требованием отставки Пашиняна и покинули здание.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Тот назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.
Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы кабмина.