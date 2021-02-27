«Переполнил чашу терпения»: кандидат на пост главы переходного правительства Армении Манукян о политике Пашиняна

Новый политический кризис в Армении грозит обернуться массовыми беспорядками. Сторонники и противники действующего главы правительства уже третьи сутки не покидают улиц Еревана, добиваясь от властей невозможного — выполнения взаимоисключающих требований. Объединение 17 партий выдвинуло в качестве единого кандидата на пост главы переходного правительства экс-премьера и бывшего министра обороны страны Вазгена Манукяна. В беседе с RT один из создателей регулярной национальной армии, известный реформатор, стоявший у истоков формирования постсоветской независимой Армении, дал свою оценку происходящим в стране событиям.

В ходе кризиса основным вопросом для оппозиции Армении стала ожидающаяся отставка главы Генерального штаба страны Оника Гаспаряна. Ранее начальник Генштаба и несколько генералов опубликовали письмо, в котором потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна оставить свой пост. В ответ Пашинян издал приказ об увольнении самого Гаспаряна. В Ереване немедленно собрались массовые митинги — за и против действующей власти.

Без подписи президента страны Армена Саркисяна приказ об увольнении оппозиционного генерала не может немедленно вступить в силу. Накануне, в пятницу, лидеры оппозиции встречались с президентом, чтобы склонить его на свою сторону.

Также по теме Палатки у здания парламента и конфликт Пашиняна с Генштабом: что известно о ситуации в Армении Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна разбили палатки перед зданием парламента в Ереване. 25 февраля в столице страны...

После встречи RT побеседовал с одним из главных её участников Вазгеном Манукяном, которого Движение за спасение Родины выдвинуло в качестве единого кандидата на пост главы переходного правительства после предполагаемой отставки нынешнего премьера.

— Как вы думаете, президент подпишет приказ об отставке?

— Мы представили ему нашу позицию, но он ещё не принял окончательного решения и встречается сейчас с начальником Генштаба [интервью записывалось в пятницу, 26 февраля. — RT]. С юридической точки зрения совершенно точно приказ премьер-министра незаконный, потому что не соответствует Конституции. Там сказано, что начальник штаба назначается на определённое время, и в это время его отставить нельзя, если только он не совершил уголовного преступления. Этот срок — пять лет. А он занимает свою должность всего год. То есть ещё четыре года его не могут уволить.

Политическая составляющая в том, что письмо подписал не только начальник штаба, но и все начальники корпусов, и почти вся военная верхушка. То есть дело не только в Онике Гаспаряне, а в военном командовании. Мы предлагали, чтобы он не подписывал, а отослал обратно. В этом случае, если Пашинян повторно обратится к президенту с просьбой об отставке главы Генштаба, президент может отправить приказ об увольнении в Конституционный суд, чтобы проверить его законность.

Никол Пашинян среди своих сторонников. Ереван, 25 февраля

Reuters

© Artem Mikryukov

Президент сказал, что примет военных и после этого примет решение, но, насколько я понимаю, он в любом случае не подпишет.



— До этого письма со стороны военных были претензии к политическому руководству страны? Например, в ходе недавнего военного конфликта с Азербайджаном?



— Противоречия между Николом Пашиняном и штабом были на всём протяжении конфликта. Например, была операция, которую Пашинян как главнокомандующий приказывал осуществить, но начальник штаба и несколько генералов в Арцахе считали, что это глупая операция. И она в самом деле провалилась.

Были вопросы снабжения армии, организационные вопросы, противоречия всё время нарастали. А последнее — то, что он уволил заместителя начальника Генштаба «за Искандеры», да и сам этот разговор об «Искандерах»... Он, видимо, переполнил чашу терпения.

— По вашей версии, зачем вот это довольно странное высказывание про «Искандеры»?

— Здесь два объяснения. Зная его характер и его политику, могу сказать, что он всё время хочет оправдаться и скинуть все ошибки на предыдущих. «Искандеры» купили во времена Сержа Саргсяна [бывшего главы правительства Армении. — RT].

Саргсян был очень горд тем, что смог достать это оружие. И в самом деле, им можно было гордиться, и он хотел умалить роль Саргсяна и в то же время оправдаться, объявив, что «Искандеры» не работают.

Другое объяснение — что это был заказ извне, направленный против России, и ему приказали или его попросили, чтобы он сделал это заявление.

Какая из этих точек зрения верная?

В обоих случаях результат один — это серьёзный удар по нашим взаимоотношениям с Россией.

Потому что один из первых вопросов, который должен стоять перед новым правительством, это восстановление армии. А без России решить этот вопрос невозможно. Когда министр постоянно бьёт по какой-то стране, страна начинает думать, что это мнение не одного человека, а всей Армении.

— На ваш взгляд, насколько силы внутри этого протеста уже определились со своими позициями?



— Вопрос с армией ещё остался, потому что армия предложила свой вариант: Никол Пашинян должен уйти. Никол Пашинян сделал свой ход. Сейчас продолжение зависит от того, насколько активно армия будет защищать свои интересы.



— Это всё-таки переворот «верхов» или требование большинства людей, как вам кажется?



— Смотря что вы имеете в виду. Мнение армии, конечно, — это мнение военного руководства. Никто не выслушает мнение солдата, это всегда мнение руководства.

Если вы говорите о народе, то большая часть народа — процентов 80 — недовольна Николом Пашиняном. По всей видимости, большинство из них считает, что он должен уйти в отставку. Но в другое время здесь было бы 100 или 200 тысяч человек...

— Когда Пашинян приходил к власти?





— Пашинян приходил к власти в благополучное время для народа. Народ был сыт, обут и хотел лучшей доли. А сейчас народ разбит, мы только что проиграли войну, большая часть народа находится в депрессии.

Десятки тысяч семей потеряли своих сыновей, мужей, до сих пор много людей без вести пропавших, пленных. В этой обстановке никакое движение вызвать воодушевление не может. Люди большей частью сидят дома, смотрят телевизор или Facebook и сочувствуют, но воли выйти у них нет — не верят. Многие люди просто перестали верить в будущее страны и готовятся эмигрировать.

Участники митинга оппозиции движутся к зданию прокуратуры в Ереване

© Асатур Есаянц





— Если Пашинян не подаст в отставку сам, как того требуют военные, что будет дальше? Есть ли достаточное количество депутатов в парламенте, чтобы объявить ему импичмент?



— Нет, большая часть в парламенте — это его партия. И поэтому сейчас идёт обработка его партии, в этой партии очень много людей, которые не согласны с Николом Пашиняном, но они не хотят нарушать партийную этику. На некоторых есть компромат, некоторых подкупают, вот только что прочитали моё письмо этим депутатам, его фракции. Я пишу, что они тоже попали в тупик, но нужно стараться из него выбраться.

Никол Пашинян всё равно уйдёт, и от него останется чёрное пятно в нашей истории, не берите на себя этот грех.

— Сегодня партия «Мой шаг» опять не пришла на заседание. Это делается для того, чтобы не брать на себя ответственность в нынешней ситуации?

— Сейчас должна пройти чрезвычайная сессия, которую собрала оппозиция. Тридцать голосов, этого достаточно. На этой сессии ставится один вопрос — отменить военное положение в Армении. Потому что вопрос отставки премьер-министра по закону нельзя решать во время военного положения.

У Пашиняна сейчас два столпа, на которых держится его власть, — его фракция, которую сейчас народ пытается обработать, и полиция, но полиция последние несколько дней ведёт себя очень сдержанно. По всей видимости, заявление армии подействовало и на неё.



— Если начальник Генштаба не будет уволен, это произведёт впечатление на депутатов его фракции?



— Я думаю, да, потому что Никол делает всё, чтобы уволить начальника Генштаба. Если тот останется, это значит, что Никол проиграл, а в политике любой проигрыш приводит к тому, что твои сторонники начинают сомневаться в тебе.