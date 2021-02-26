«Госпереворот — запрещённый приём»: экс-командующий ВС Армении — о ситуации в республике и осеннем конфликте в Карабахе

Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки правительства республики во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, поскольку его политика направлена на разрушение армии. Такое мнение в интервью RT высказал генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц, экс-командующий ВС республики в период первой войны в Карабахе. При этом, с его точки зрения, военным не стоит вмешиваться в политическую ситуацию. Недавнее заявление Пашиняна о российских комплексах «Искандер» Тер-Григорьянц связал с «полным непониманием принципов применения военной техники». Кроме того, генерал-лейтенант подчеркнул, что единственным союзником Армении остаётся Россия. По мнению Тер-Григорьянца, именно благодаря Москве удалось урегулировать карабахский конфликт.

— Генштаб Вооружённых сил Армении взбунтовался против Никола Пашиняна. Поводом послужило недавнее увольнение первого замглавы Генштаба Тирана Хачатряна. Понятно, что реальные причины совершенно иные. На ваш взгляд, в чём они заключаются? Почему военные потребовали отставки Пашиняна только сейчас?

— Вопрос очень серьёзный. Армия и позиции военных Армении заметно ослабли, и при Пашиняне ситуация усугубилась ещё больше.

Кроме того, из президентской республики Армения превратилась в парламентскую. Пашинян стал Верховным главнокомандующим, ничего не понимая в военном деле и, как выяснилось позже, во многих других сферах. Несмотря на это, он отвергал предложения начальников штабов, вмешивался в их работу, снял с ключевых должностей офицеров, прошедших подготовку в России и знавших тактику боевых действий стран НАТО, а также офицеров, имевших боевой опыт.

Результатом такой политики стало разрушение системы управления войсками, дезорганизация обороны, отказ от учений, уменьшение мобилизационных резервов. Но военные обязаны подчиняться политическому руководству и лично главнокомандующему, выполнять его распоряжения.

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Пашинян со своей командой создали все условия для поражения, хотя с трибун звучали заявления о готовности армии к новым победам. Например, Давид Тоноян (министр обороны Армении в 2018—2020 годах. — RT) пообещал в случае войны захватить новые территории.

В итоге конфликт удалось урегулировать исключительно благодаря вмешательству президента Российской Федерации, который возложил на себя обязанность сохранять мир.

Видимо, дальше безмолвно смотреть на разрушение армии военные не смогли. По этой причине Генштаб призвал Пашиняна уйти в отставку, дав оценку его деятельности. По-хорошему, премьеру нужно поступить по-джентльменски, как это сделал Борис Ельцин в 1999 году, сказать: «Я устал, я ухожу».

— Могут ли армянские военные легально вмешаться в политическую ситуацию?

— По моему глубокому убеждению, и так нас воспитывали в советские годы, армия не должна проводить перевороты. Вот и распад Советского Союза не был предотвращён силовиками, гигантской армией, хотя попытки были. Это расценивалось как действия, направленные против своего же народа.

Госпереворот — это запрещённый приём, который может спровоцировать гражданское противостояние.

— Способен ли Пашинян вывести на свою защиту большое количество людей?

— У него есть определённая поддержка народа и отдельных политических сил. На мой взгляд, она невелика, люди возмущены, но пока не проявляют активности. Сейчас на улицах Еревана нет толп протестующих, как весной 2018 года, когда Пашинян вывел людей против Сержа Саргсяна (президент Армении в 2008—2018 годах. — RT).

Несмотря на печальные итоги правления Пашиняна — нищета, развал промышленности, безработица, потеря территорий, — организацией митингов пока никто не занимается. Я лично полагаю, что премьер должен добровольно уйти в отставку. Я бы не хотел повторения в Армении румынских событий 1989 года, когда был свергнут Чаушеску.

Возможно, возмущение в армянском обществе ещё не достигло своего пика. Но чем дольше Пашинян будет находиться у власти, тем больше оно будет усиливаться. Премьер, по сути, провоцирует развитие негативного для себя и страны сценария.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Reuters

© Armenian Prime Minister Press Service/Tigran Mehrabyan/PAN Photo

— Как бы Вы охарактеризовали сотрудничество между Арменией и РФ за последние три года? Есть мнение, что оно деградировало, особенно на фоне ухода с поста генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего начальника Генштаба ВС Армении. При Пашиняне против него было возбуждено уголовное дело, что в итоге привело к досрочному прекращению полномочий.

— Дело против Хачатурова — это недоразумение (с правовой точки зрения. — RT), следствие политики Пашиняна, которому он был неугоден. Обвинения выдвинули против человека, который возглавлял организацию, куда входит Россия со всей мощью её армии.

Это был выпад против Москвы и потеря для Армении взаимовыгодных отношений с РФ. ОДКБ — единственная организация, которая способна защитить Армению. Как можно было добиваться снятия Хачатурова с поста её руководителя?

— Что бы Вы могли сказать о состоянии армянской армии и ополчении Карабаха до начала второй карабахской войны?

— Управление войсками страдало от многовластия, что всегда порождает хаос. Есть определённые законы войны, которые нельзя нарушать. Если противник видит эту неорганизованность, то ломает оперативное построение войск. И поражение, считай, обеспечено.

Каких-то секретов я, конечно, не знаю. Но отношение (политического руководства Армении. — RT) к военным я не могу назвать хорошим. И Генеральный штаб не зря возмутился из-за увольнения Тирана Хачатряна.

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Да, представители высшего офицерского звена допустили ряд ошибок, однако это был не повод оскорблять их честь и достоинство. Для подобных разбирательств есть суды, трибуналы, можно снять звёздочку (понизить в звании. — RT).

Под такую недопустимую форму преследования попали, например, Юрий Хачатуров и Микаел Арутюнян (экс-министр обороны Армении. — RT), прошедший под моим руководством первую войну в Карабахе.

Были допущены и другие ошибки. Я, например, создавал армию на бригадной основе, осознавая, что скромные армянские просторы не позволяют держать огромные группировки. Для нас, в отличие от России, не подходили дивизии и корпуса. Бригады более организованны и манёвренны в условиях горной местности. В преимуществах таких формирований я убедился в Афганистане, где воевал три года.

Однако в Армении и Карабахе были созданы крупные и плохо оснащённые армейские группировки. Например, передовые подразделения в Карабахе не имели приборов ночного видения и хороших электронно-оптических преобразователей. Это оборудование помогло бы лучше проводить разведку, докладывать информацию о противнике и своевременно развёртывать войска.

Солдаты на передовой — преданные и отважные люди, но нельзя опираться лишь на эти качества. Военных необходимо обеспечивать современным вооружением.

Невысокой была и интенсивность боевой подготовки — не проводились зеркальные учения в ответ на манёвры Азербайджана и Турции, мониторинг которых радиотехнические войска не проводили должным образом.

Хочу подчеркнуть, что во время манёвров в том числе проверяется бдительность вероятного противника, а зеркальные учения помогают предупредить внезапный удар. Однако в Карабахе такая форма учений не проводилась.

Вместо этого мы наблюдали публикацию заявлений с протестом против таких манёвров, хотя, естественно, Азербайджан на своей территории имел право проводить любые военные мероприятия.

— Как вы можете объяснить поражение азербайджанскими БПЛА систем ПВО армянских формирований в Карабахе, которые не были замаскированы и прикрыты другими средствами противовоздушной обороны?

— Армия обороны Карабаха имела отвратительную систему противовоздушной обороны и систему инженерного обеспечения, которое занимается маскировочными мероприятиями. Начальники, ответственные за ПВО и инженерное обеспечение, не понимали, какие задачи они выполняют.

Прикрытие и действия наземных частей были организованы таким образом, что на отдельных участках местности азербайджанцы порой шагали как на параде. Не были подготовлены резервы для выполнения внезапной задачи, взаимодействие с артиллерией, которая могла бы создавать огневые валы и вести сосредоточенный огонь.

Норат Тер-Григорьянц

© RT

Этого всего не было, но всё равно можно было создать противотанковые рвы, поставить ежи, заграждения, чтобы противник не смог пройти, а потом по скоплению его войск нанести удары.

Не маскировались не только системы ПВО, но и танки, не устанавливались надувные макеты военной техники, не ставилась дымовая завеса.

Более того, некоторые солдаты, офицеры и журналисты, работавшие на передовой, во время боевых действий использовали личные телефоны. Поэтому лёгкой добычей беспилотников Азербайджана становилась не только техника, но и живая сила. Это грубейшие ошибки в инженерном оборудовании местности и тактике ведения боевых действий в горах.

— Как была организовала армянская помощь Карабаху в период войны? Часто можно встретить утверждение, что она была недостаточной.

— Вы знаете, существенная помощь армии обороны Карабаха в принципе не могла быть оказана из-за огромных проблем в материально-техническом обеспечении самих армянских войск. Ереван не мог нормально отмобилизовать армию из-за нехватки самого необходимого.

Добровольцы, уходившие на фронт, не были обеспечены даже средствами защиты и сухпайками, а ополченцы, играющие очень важную роль в обороне, не были обучены и оснащены должным образом.

— Можно ли говорить, что у военных Армении осенью прошлого года были фактически связаны руки? Как получилось, что такой важнейший стратегический объект, как Шуши, был отдан без боя?

— Да, Шуши бездарно сдали, хотя его можно было защитить при условии организованного управления войсками. Однако оперировать здесь такими понятиями, как преступление, вредительство и предательство, я всё-таки не могу. В конце концов, я там не находился, а отталкиваться от слухов считаю неправильным.

— За последнее время Пашинян выступил с рядом противоречивых заявлений. Сначала он раскритиковал боевые возможности поставленных Россией «Искандеров», а потом провозгласил скорый старт военной реформы с акцентом на тесное сотрудничество с Москвой. Какая может быть здесь логика?

— Пашинян в буквальном смысле назвал оружие, которое есть у Армении, барахлом и призвал создавать новое. Но это преступные, на мой взгляд, слова. Военных необходимо научить любить оружие, которым они обладают, так как надменное отношение приводит к разрушению армии.

При этом то, что сейчас есть у Армении и Карабаха, — это достойные образцы. Лучше советского, русского оружия ничего в мире нет. Автомат Калашникова, «Солнцепёк», пушка Д-30, системы РСЗО (реактивного залпового огня. — RT), Т-72 — я сам танкист и знаю, о чём говорю. Ничего из этого Армения не может производить, и единственный источник оружия — это Россия.

Англосаксы всегда старались привлечь кавказские народы на свою сторону, ослабив тем самым Москву. И я не представляю, какие виды вооружений Армения может купить у стран НАТО, как они будут доставляться, обеспечиваться боеприпасами, особенно во время конфликта. Никакого западного оружия в Армении не должно быть. Другое дело, что необходимо учиться грамотно пользоваться теми образцами, которые есть и будут, надеюсь, поступать.

А нашумевшее заявление Пашиняна об «Искандерах» я бы связал с полным непониманием принципов применения военной техники. «Искандер» — это мощнейшее средство поражения, бьющее на 500 километров. Оно может уничтожить комплексы ПВО, всю артиллерию.

Как можно было такое в принципе сказать? В России, например, принято отправлять руководителей на курсы в Академию Генштаба, чтобы сложилось представление о тактике, военном искусстве, стратегии. Пашинян явно такие курсы не проходил.

Здесь также хочу отметить, что на состояние войск Армении и Карабаха негативно повлиял отказ от использования русского языка. На армянский переводились многостраничные документы, инструкции по эксплуатации советской и российской техники.

Но в армянском языке нет аналогов множеству определений и терминов, которые есть в русском. Например, не существует слова, которое адекватно интерпретирует понятие «тыл». Сейчас применяется слово, которое на русский переводится как «спина».

Военнослужащие ВС Армении

Reuters

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Как в таких условиях можно выстроить нормальную систему материально-технического обеспечения? Вот и получалось, что солдаты оставались без ботинок.

Так сложилось исторически, что у армянского народа, рассеянного по разным странам, не было собственной армии и школы военного дела. Зачем же тогда отказываться от русского языка?

Недавно в парламент Нагорно-Карабахской республики был внесён законопроект о признании русского языка вторым официальным. Это будет абсолютно правильным решением, и Армении нужно поступить точно так же.

Надо помнить, что единственный союзник — это Россия, её народ, с которым нас связывает многовековая история, подвиги времён Великой Отечественной войны.

— В Ереване очень крупное диппредставительство США. Пашиняна самого называют ставленником Вашингтона. Согласны ли вы с такой оценкой? Кто-то обвиняет Пашиняна в предательстве интересов страны, кто-то — в непрофессионализме, отсутствии управленческого опыта.

— Я бы сказал так: если ты не умеешь управлять государством, необходимо взять паузу — например, создать коалиционное правительство, а не продолжать держаться за власть и проводить политику других стран.

Во враждебном окружении, в котором находится Армения, реальная помощь может поступить только от России. С ней Пашиняну и нужно было развивать отношения, а он по факту повернулся к Москве спиной.

Я возмущён такой политикой, от которой страдает армянский народ, хотя, откровенно говоря, в чём-то виноват и он сам, поскольку поддержал такого руководителя. Впрочем, подобное происходило постоянно, что и привело к экономическому упадку и промышленной деградации постсоциалистической Армении.