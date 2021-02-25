Минобороны России прокомментировало заявление Пашиняна об «Искандерах»

Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооружённых сил страны, сообщили в Минобороны России.

«Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся», — заявили в ведомстве.

В российском Минобороны отметили, что высказывания премьера Армении Никола Пашиняна об «Искандерах» могут быть следствием введения в заблуждение.

Ранее Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

Координатор сайта военных новостей Razm.info Карен Вртанесян также прокомментировал заявление Пашиняна по исправности оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».