Минобороны России прокомментировало заявление Пашиняна об «Искандерах»

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Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооружённых сил страны, сообщили в Минобороны России.
Минобороны России прокомментировало заявление Пашиняна об «Искандерах»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся», — заявили в ведомстве.

В российском Минобороны отметили, что высказывания премьера Армении Никола Пашиняна об «Искандерах» могут быть следствием введения в заблуждение.

Ранее Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

Координатор сайта военных новостей Razm.info Карен Вртанесян также прокомментировал заявление Пашиняна по исправности оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

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