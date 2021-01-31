«Надёжный контроль»: как запуск российско-турецкого центра может повлиять на урегулирование карабахского конфликта

В Азербайджане начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в районе Нагорного Карабаха. В задачи этой структуры входит мониторинг обстановки на линии соприкосновения, сбор и обработка информации, урегулирование спорных ситуаций. Личный состав Центра представлен 60 российскими офицерами и аналогичным числом их турецких коллег. Для выполнения своих задач они будут использовать в том числе и беспилотники. По мнению экспертов, эффективная работа военнослужащих двух стран должна стать основой для установления долгосрочного мира в Карабахе.

В Агдамском районе Азербайджана начал работу совместный российско-турецкий центр (СРТЦ) по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Объект располагается в районе населённого пункта Киямаддинлли.

В обязанности центра входит отслеживание ситуации в регионе, сбор, обобщение и проверка информации о нарушении режима тишины, а также анализ жалоб и вопросов, связанных с безопасностью.

Выступая на церемонии открытия СРТЦ, министр обороны Азербайджана Закир Аскер оглы Гасанов заявил, что создание такого центра имеет особое значение для урегулирования конфликта. По его словам, деятельность российско-турецкой структуры призвана обеспечить долгосрочный мир в регионе.

«Мы также уверены, что в центре будет создана дружеская рабочая атмосфера между нашими российскими и турецкими коллегами», — отметил Гасанов.

Как сообщил в свою очередь замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, появление СРТЦ — результат тесного взаимодействия военных ведомств двух государств и «колоссальной работы» азербайджанской стороны.

«По сути, это новый этап нашей миротворческой деятельности... Сейчас от вас многое зависит, в том числе то, насколько быстро и точно будут проведены все мероприятия, необходимые для установления мира на многострадальной земле», — сказал Фомин, обращаясь к российским и турецким офицерам.

Высокую роль российско-турецкого взаимодействия в урегулировании региональных конфликтов отметил и замглавы Минобороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу. Выступая на церемонии запуска работы СРТЦ, он подчеркнул, что такой формат сотрудничества с РФ имеет «очень большую ценность».

В декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал создание центра показателем «очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией». Как рассчитывает лидер республики, военнослужащие двух стран смогут эффективно работать над предотвращением различных угроз, обеспечением мира и стабильности в зоне конфликта.

«В этом регионе необходимо проводить мониторинг и контроль, и я уверен, что турецко-российский центр с честью выполнит эту функцию», — сказал Алиев 31 декабря на встрече с турецким министром обороны Хулуси Акаром.

«Основа для урегулирования застарелого конфликта»

Совместный российско-турецкий центр был создан на основе меморандума между Минобороны РФ и военным ведомством Турции. Документ был принят 11 ноября 2020 года — через два дня после заключения трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, согласно которому в регион был введён российский миротворческий контингент численностью 1960 военнослужащих.

«Решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с Акаром 11 ноября.

Церемония открытия СРТЦ

Facebook

© Минобороны России

Строительство СРТЦ в Агдамском районе началось в конце ноября 2020 года, когда он перешёл под контроль Азербайджана. Центр представляет собой военный городок на 120 человек с развитой инфраструктурой, которая позволяет офицерам выполнять служебные задачи, заниматься спортом и проводить досуг.

Обязанности по материально-техническому обеспечению, содержанию и боевому охранению возложены на азербайджанскую сторону. От России в центре мониторинга на ротационной основе присутствуют 60 человек, набранных преимущественно из частей Южного военного округа. Аналогичное число военнослужащих в СРТЦ отправила и турецкая сторона.

В ближайшее время офицеры двух государств планируют организовать круглосуточный мониторинг обстановки на линии соприкосновения в Карабахе. С этой целью в воздухе будут беспрерывно находиться беспилотные комплексы. Российские военнослужащие будут применять БПЛА «Орлан-10» и «Форпост», которые оснащены современной аппаратурой для наблюдения за различными типами объектов в любое время суток.

Запуски беспилотников будут происходить за пределами территории СРТЦ. Для выезда на местность каждая сторона вправе использовать собственный автотранспорт. В парк российских военнослужащих входят вездеходы, бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗы.

Информация, полученная с БПЛА и из других источников, стекается в штаб СРТЦ.

По словам представителя российской части СРТЦ полковника Михаила Завадного, офицеры ВС РФ обеспечены всеми необходимыми материально-техническими средствами. Если фиксируется нарушение режима прекращения огня, военнослужащие обеих стран должны принять совместное решение по нейтрализации угрозы безопасности.

Российские специалисты готовят БПЛА «Орлан-10» к миссии в карабахском регионе

© mil.ru

Продолжительность каждой дежурной смены в СРТЦ — 12 часов. Российские и турецкие военнослужащие общаются между собой на английском языке или через переводчиков.

Перед отправкой в Агдамский район российские офицеры находились в Степанакерте, где изучали предназначение, функции и порядок организации работы СРТЦ, а также культуру, традиции и особенности Азербайджана.

«Целый ряд дипломатических полномочий»

Как отмечают эксперты, появление СРТЦ свидетельствует о том, что ситуация в районе Нагорного Карабаха находится в поле пристального внимания президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время телефонного разговора, состоявшегося 13 января, президент Турции «выразил поддержку усилий России в русле нагорнокарабахского урегулирования» и поддержал координацию действий Москвы и Анкары, «в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов».

По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, запуск работы СРТЦ стал важным этапом на пути дальнейшего урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

В беседе с RT аналитик отметил, что построенный в Агдамском районе центр мониторинга сможет держать под наблюдением основные зоны, где есть риск возникновения очагов военной напряжённости. Деятельность СРТЦ, с точки зрения Михайлова, отражает баланс сил и текущую геополитическую ситуацию в регионе.

«Для всех очевиден вклад Турции в поддержку Азербайджана в карабахском конфликте. Поэтому, несмотря на порой неоднозначное отношение к турецкой стороне в этом регионе, не учитывать вовлечённость Анкары в урегулирование этого конфликта и реальную обстановку дел здесь также нельзя. Поэтому без участия турок вряд ли можно обойтись», — рассуждает Михайлов.

В комментарии RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что центр мониторинга позволит Москве и Анкаре оперативно обмениваться мнениями и координировать действия в регионе.

«Российско-турецкий центр де-факто наделён целым рядом дипломатических полномочий, которые выглядят совершенно логичными в рамках урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Именно через этот центр будет проходить обмен мнениями и координация действий», — говорит Денисов.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. По его прогнозу, офицеры двух государств смогут эффективно выполнять задачи по контролю за режимом прекращения огня.

Российские военнослужащие СРТЦ

© mil.ru

Эксперт напомнил, что Москва и Анкара уже получили опыт взаимодействия при урегулировании конфликта в Сирии.

Напомним, что в рамках сочинского меморандума о взаимопонимании, который Путин и Эрдоган подписали 22 октября 2019 года, военнослужащие обеих стран проводят совместное патрулирование территорий на севере САР. В том числе благодаря посредничеству Турции был запущен астанинский процесс, а в марте 2020 года начал работу Российско-турецкий координационный центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня.