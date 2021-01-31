«Надёжный контроль»: как запуск российско-турецкого центра может повлиять на урегулирование карабахского конфликта

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
В Азербайджане начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в районе Нагорного Карабаха. В задачи этой структуры входит мониторинг обстановки на линии соприкосновения, сбор и обработка информации, урегулирование спорных ситуаций. Личный состав Центра представлен 60 российскими офицерами и аналогичным числом их турецких коллег. Для выполнения своих задач они будут использовать в том числе и беспилотники. По мнению экспертов, эффективная работа военнослужащих двух стран должна стать основой для установления долгосрочного мира в Карабахе.
«Надёжный контроль»: как запуск российско-турецкого центра может повлиять на урегулирование карабахского конфликта
  • Офицеры российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня
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  • © Минобороны России

В Агдамском районе Азербайджана начал работу совместный российско-турецкий центр (СРТЦ) по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Объект располагается в районе населённого пункта Киямаддинлли.

В обязанности центра входит отслеживание ситуации в регионе, сбор, обобщение и проверка информации о нарушении режима тишины, а также анализ жалоб и вопросов, связанных с безопасностью.

Выступая на церемонии открытия СРТЦ, министр обороны Азербайджана Закир Аскер оглы Гасанов заявил, что создание такого центра имеет особое значение для урегулирования конфликта. По его словам, деятельность российско-турецкой структуры призвана обеспечить долгосрочный мир в регионе.

«Мы также уверены, что в центре будет создана дружеская рабочая атмосфера между нашими российскими и турецкими коллегами», — отметил Гасанов.

Как сообщил в свою очередь замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, появление СРТЦ — результат тесного взаимодействия военных ведомств двух государств и «колоссальной работы» азербайджанской стороны.

«По сути, это новый этап нашей миротворческой деятельности... Сейчас от вас многое зависит, в том числе то, насколько быстро и точно будут проведены все мероприятия, необходимые для установления мира на многострадальной земле», — сказал Фомин, обращаясь к российским и турецким офицерам.

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Высокую роль российско-турецкого взаимодействия в урегулировании региональных конфликтов отметил и замглавы Минобороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу. Выступая на церемонии запуска работы СРТЦ, он подчеркнул, что такой формат сотрудничества с РФ имеет «очень большую ценность».

В декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал создание центра показателем «очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Россией». Как рассчитывает лидер республики, военнослужащие двух стран смогут эффективно работать над предотвращением различных угроз, обеспечением мира и стабильности в зоне конфликта.

«В этом регионе необходимо проводить мониторинг и контроль, и я уверен, что турецко-российский центр с честью выполнит эту функцию», — сказал Алиев 31 декабря на встрече с турецким министром обороны Хулуси Акаром.

«Основа для урегулирования застарелого конфликта»

 

Совместный российско-турецкий центр был создан на основе меморандума между Минобороны РФ и военным ведомством Турции. Документ был принят 11 ноября 2020 года — через два дня после заключения трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, согласно которому в регион был введён российский миротворческий контингент численностью 1960 военнослужащих.

«Решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надёжный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твёрдую основу для урегулирования застарелого конфликта», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с Акаром 11 ноября.

  • Церемония открытия СРТЦ
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  • © Минобороны России

Строительство СРТЦ в Агдамском районе началось в конце ноября 2020 года, когда он перешёл под контроль Азербайджана. Центр представляет собой военный городок на 120 человек с развитой инфраструктурой, которая позволяет офицерам выполнять служебные задачи, заниматься спортом и проводить досуг.

Обязанности по материально-техническому обеспечению, содержанию и боевому охранению возложены на азербайджанскую сторону. От России в центре мониторинга на ротационной основе присутствуют 60 человек, набранных преимущественно из частей Южного военного округа. Аналогичное число военнослужащих в СРТЦ отправила и турецкая сторона.

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В ближайшее время офицеры двух государств планируют организовать круглосуточный мониторинг обстановки на линии соприкосновения в Карабахе. С этой целью в воздухе будут беспрерывно находиться беспилотные комплексы. Российские военнослужащие будут применять БПЛА «Орлан-10» и «Форпост», которые оснащены современной аппаратурой для наблюдения за различными типами объектов в любое время суток.

Запуски беспилотников будут происходить за пределами территории СРТЦ. Для выезда на местность каждая сторона вправе использовать собственный автотранспорт. В парк российских военнослужащих входят вездеходы, бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗы.

Информация, полученная с БПЛА и из других источников, стекается в штаб СРТЦ.

По словам представителя российской части СРТЦ полковника Михаила Завадного, офицеры ВС РФ обеспечены всеми необходимыми материально-техническими средствами. Если фиксируется нарушение режима прекращения огня, военнослужащие обеих стран должны принять совместное решение по нейтрализации угрозы безопасности.

  • Российские специалисты готовят БПЛА «Орлан-10» к миссии в карабахском регионе
  • © mil.ru

Продолжительность каждой дежурной смены в СРТЦ — 12 часов. Российские и турецкие военнослужащие общаются между собой на английском языке или через переводчиков.

Перед отправкой в Агдамский район российские офицеры находились в Степанакерте, где изучали предназначение, функции и порядок организации работы СРТЦ, а также культуру, традиции и особенности Азербайджана.

«Целый ряд дипломатических полномочий»

 

Как отмечают эксперты, появление СРТЦ свидетельствует о том, что ситуация в районе Нагорного Карабаха находится в поле пристального внимания президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Во время телефонного разговора, состоявшегося 13 января, президент Турции «выразил поддержку усилий России в русле нагорнокарабахского урегулирования» и поддержал координацию действий Москвы и Анкары, «в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов».

По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, запуск работы СРТЦ стал важным этапом на пути дальнейшего урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

В беседе с RT аналитик отметил, что построенный в Агдамском районе центр мониторинга сможет держать под наблюдением основные зоны, где есть риск возникновения очагов военной напряжённости. Деятельность СРТЦ, с точки зрения Михайлова, отражает баланс сил и текущую геополитическую ситуацию в регионе.

«Для всех очевиден вклад Турции в поддержку Азербайджана в карабахском конфликте. Поэтому, несмотря на порой неоднозначное отношение к турецкой стороне в этом регионе, не учитывать вовлечённость Анкары в урегулирование этого конфликта и реальную обстановку дел здесь также нельзя. Поэтому без участия турок вряд ли можно обойтись», — рассуждает Михайлов.

В комментарии RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что центр мониторинга позволит Москве и Анкаре оперативно обмениваться мнениями и координировать действия в регионе.

«Российско-турецкий центр де-факто наделён целым рядом дипломатических полномочий, которые выглядят совершенно логичными в рамках урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Именно через этот центр будет проходить обмен мнениями и координация действий», — говорит Денисов.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. По его прогнозу, офицеры двух государств смогут эффективно выполнять задачи по контролю за режимом прекращения огня.

  • Российские военнослужащие СРТЦ
  • © mil.ru

Эксперт напомнил, что Москва и Анкара уже получили опыт взаимодействия при урегулировании конфликта в Сирии.

Напомним, что в рамках сочинского меморандума о взаимопонимании, который Путин и Эрдоган подписали 22 октября 2019 года, военнослужащие обеих стран проводят совместное патрулирование территорий на севере САР. В том числе благодаря посредничеству Турции был запущен астанинский процесс, а в марте 2020 года начал работу Российско-турецкий координационный центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

«Ситуация с урегулированием карабахского конфликта и вовлечением в этот процесс Турции демонстрирует необходимость уходить от шаблонных представлений о взаимоотношениях двух стран. Решающую роль здесь играет реально работающее прагматичное взаимодействие по ключевым региональным проблемам. На примере Москвы и Анкары мы видим, что такой подход приносит результаты», — подчеркнул Мавашев.

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