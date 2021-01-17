В Карабах после прекращения боёв вернулись около 50 тысяч беженцев

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В Нагорный Карабах после прекращения боёв в сопровождении российских миротворцев вернулись более 49,6 тыс. беженцев, сообщили в Минобороны России.
В Карабах после прекращения боёв вернулись около 50 тысяч беженцев
  • РИА Новости

«Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 49 638 беженцев. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры», — приводит сообщение РИА Новости.

В частности, за последние сутки в свои дома в Степанакерте из Еревана вернулись 177 человек.

Ранее сообщалось, что российские военные врачи оказали помощь более 1,1 тыс. жителей Карабаха.

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