В Минобороны рассказали о работе российских военных врачей в Карабахе

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Российские военные врачи из Медицинского отряда специального назначения (МОСН) оказали помощь более 1100 жителям Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны рассказали о работе российских военных врачей в Карабахе
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Всего с начала работы госпиталя более 1100 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь, в том числе 138 детей», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что местные жители чаще всего обращаются из-за обострения хронических заболеваний, а также проблем с сердечно-сосудистой и эндокринной системами.

Ранее стало известно, что почти 180 беженцев вернулись за день в свои дома в Нагорном Карабахе.

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