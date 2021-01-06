В Минобороны рассказали о работе российских военных врачей в Карабахе
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
«Всего с начала работы госпиталя более 1100 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь, в том числе 138 детей», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что местные жители чаще всего обращаются из-за обострения хронических заболеваний, а также проблем с сердечно-сосудистой и эндокринной системами.
Ранее стало известно, что почти 180 беженцев вернулись за день в свои дома в Нагорном Карабахе.