Почти 180 беженцев вернулись за день в свои дома в Нагорном Карабахе
- © РИА Новости / Максим Блинов
«Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 178 человек», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Отмечается, что всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись 47 653 беженца.
Ранее сообщалось, что российские врачи оказали помощь более чем 1100 жителям в Карабахе.