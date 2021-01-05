Почти 180 беженцев вернулись за день в свои дома в Нагорном Карабахе

В Минобороны России сообщили, что ещё почти 180 беженцев вернулись во вторник, 5 января, в свои дома в Нагорном Карабахе.

«Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 178 человек», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись 47 653 беженца.

Ранее сообщалось, что российские врачи оказали помощь более чем 1100 жителям в Карабахе.