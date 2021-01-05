Российские врачи оказали помощь более чем 1100 жителям в Карабахе

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Российские военные врачи оказали медицинскую помощь более чем 1100 жителям Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки российскими военными медиками оказана медицинская помощь более 50 жителям населённого пункта Ннги Мартунинского района. Всего российскими военными медиками оказана помощь более 1100 жителям Нагорного Карабаха, в том числе 135 детям», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в составе российского миротворческого контингента работают терапевты, хирурги и другие специалисты.

Ранее стало известно, что в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись более 47,2 тыс. беженцев.

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