В Минобороны рассказали о помощи российских военных врачей в Карабахе

Российские военные врачи оказывают медицинскую помощь в дополнительно развёрнутых медпунктах в населённых пунктах Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Для оказания первичной медико-санитарной помощи военными медиками развёрнуты дополнительные медицинские пункты в населённых пунктах Степанакерт, Ходжалы и на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что пункты оказания помощи оснащены современным медицинским оборудованием, в них работают врачи различных специальностей.

Ранее стало известно, что российские военные врачи в течение суток оказали помощь более чем 20 пациентам в отдалённых населённых пунктах в Нагорном Карабахе