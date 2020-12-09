В Минобороны рассказали о помощи российских военных врачей в Карабахе

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Российские военные врачи оказывают медицинскую помощь в дополнительно развёрнутых медпунктах в населённых пунктах Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Для оказания первичной медико-санитарной помощи военными медиками развёрнуты дополнительные медицинские пункты в населённых пунктах Степанакерт, Ходжалы и на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что пункты оказания помощи оснащены современным медицинским оборудованием, в них работают врачи различных специальностей.

Ранее стало известно, что российские военные врачи в течение суток оказали помощь более чем 20 пациентам в отдалённых населённых пунктах в Нагорном Карабахе

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