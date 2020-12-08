Российские военные врачи оказали помощь пациентам в Карабахе

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Российские военные врачи в течение суток оказали помощь более чем 20 пациентам в отдалённых населённых пунктах в Нагорном Карабахе. Об этом информирует Министерство обороны России.
Российские военные врачи оказали помощь пациентам в Карабахе
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) за сутки оказали помощь более чем 20 пациентам в отдалённых населённых пунктах Аскеранского района в Нагорном Карабахе», — цитирует сообщение РИА Новости.

В сообщении говорится, что сформированы многофункциональные врачебные бригады с целью выездной работы военных медиков в удалённых населённых пунктах.

В состав бригад входят врачи и специалисты психологической помощи. Медики оснащены современным оборудованием, которое позволяет им проводить диагностику на местах.

В медотряде есть более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью России подполковник Егор Демидович рассказал, что за прошедшие недели военные медики провели обследование более 300 жителей в восьми населённых пунктах Карабаха.

Ранее в Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС России.

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