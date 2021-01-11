«Традиционная площадка»: лидеры России, Армении и Азербайджана проведут встречу в Москве по вопросу Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут 11 января встречу в Москве. Переговоры анонсировали накануне в Кремле. В преддверии саммита Владимир Путин провёл совещание с главами МИД, Минобороны, ФСБ и СВР России, а также обсудил карабахскую проблематику с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По мнению экспертов, необходимость очередной встречи на высшем уровне по Нагорному Карабаху назрела, поскольку сторонам предстоит определить новые аспекты урегулирования этого конфликта. При этом, как отмечают аналитики, именно Москва стала традиционной площадкой для такого рода дискуссий, поскольку она напрямую заинтересована в стабильности в Закавказье.

11 января в Москве состоятся трёхсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Встреча пройдёт по инициативе российского президента Владимира Путина, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предметом особого внимания станет оказание помощи жителям пострадавших от военных действий районов, а также разблокирование торгово-экономических и транспортных связей.

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«Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном», — отметили в Кремле.

Анонс рабочего визита в Москву был также опубликован на официальном сайте премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как написала в своём Facebook пресс-секретарь главы правительства Армении Мане Геворкян, повестка переговоров будет включать вопросы открытия региональных коммуникаций и международных грузоперевозок. Она отметила, что для Еревана краеугольным камнем остаётся полноценный обмен удерживаемыми лицами, а также расширение масштабов поисково-спасательных работ в зоне, где ранее шли боевые действия.

В преддверии переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провёл совещание, на котором обсуждалось урегулирование в Нагорном Карабахе и ситуация на Южном Кавказе. В нём приняли участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

РИА Новости

© Сергей Гунеев

10 января президент России Владимир Путин также провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили вопросы, связанные с предстоящими трёхсторонними переговорами в Москве.

«Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Возобновление войны

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020-го. Ереван и Баку обвинили друг друга в обострении ситуации, и в обеих странах было объявлено военное положение.

Территориальный спор вокруг Нагорного Карабаха начался ещё в конце 1980-х годов, когда и Армения, и Азербайджан входили в состав СССР.

В 1991 году в Степанакерте провозгласили Нагорно-Карабахскую республику, которая не была признана ни Азербайджаном, ни Арменией, ни международным сообществом. С 1991 по 1994 год в регионе шла война. С целью остановить кровопролитие была создана Минская группа ОБСЕ, в которую вошли 11 стран под председательством России, Франции и США.

Добиться определённого прогресса удалось только в 1994 году, когда Москва организовала переговоры между Баку и Ереваном. В марте того же года Азербайджан, Армения и Нагорный Карабах подписали соглашение о прекращении огня.

Место попадания ракеты во время боевых действий в Нагорном Карабахе

Reuters

© Umit Bektas

Новое обострение, начавшееся осенью прошлого года, удалось остановить по итогам 11-часовых переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве. 10 октября был опубликован текст совместного заявления, в котором говорилось о ряде мер по урегулированию.

В частности, было объявлено о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена удерживаемыми лицами и телами погибших. Также уточнялось, что Баку и Ереван при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Месяц спустя, 10 ноября, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, которым объявлялось полное прекращение огня и всех военных действий.

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«Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях», — говорилось в этом документе.

Также заявление содержало пункты о развёртывании российского миротворческого контингента в зоне конфликта на пятилетний срок с автоматическим продлением по согласию сторон.

Баку и Ереван договорились о возвращении Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов, а также о действии Лачинского коридора, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией.

Кроме того, Ереван гарантировал безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской автономной республикой.

Согласно документу, беженцы и внутренне перемещённые лица должны вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы.

В начале декабря Лачинский район перешёл под контроль Азербайджана, о чём информировал президент республики Ильхам Алиев.

В свою очередь, в Армении сообщили о начале демаркационных работ на армяно-азербайджанской границе.

«Карвачарский (Кельбаджарский) район перешёл к Азербайджану, в результате вместо прежней границы Армении с Арцахом (самоназвание Нагорного Карабаха. — RT) образовалась граница между Арменией и Азербайджаном», — заявили в Минобороны страны.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

РИА Новости

© Максим Блинов

Кроме того, как рассказали в Степанакерте, в НКР была восстановлена связь при содействии российских миротворцев.

По состоянию на начало декабря в регион вернулись свыше 28 тыс. беженцев с территории Армении. Такую статистику привёл официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

К 10 января 2021 года, по сведениям Минобороны РФ, эта цифра достигла 48,2 тыс. Ведомство ведёт круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня с 23 наблюдательных постов.

Кроме того, в регионе продолжается работа по разминированию территорий. Как сообщило 9 января РИА Новости со ссылкой на представителя российских миротворцев, в день в Степанакерте уничтожается от 800 до тысячи боеприпасов.

Как отметили за день до этого в Минобороны России, с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов было очищено почти 440 га территории, около 165 км дорог, 618 строений.

Хрупкий мир

Несмотря на то что процесс мирного урегулирования в Нагорном Карабахе продолжается, эксперты отмечают, что в последнее время в регионе было отмечено несколько напряжённых моментов.

«Самый острый вопрос — это демаркация армяно-азербайджанской границы. Уже были несостыковки, связанные с отдельными сёлами. Звучали и агрессивные ноты в риторике обеих сторон. Поэтому назрела необходимость трёхсторонней встречи», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков.

Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Периодически между сторонами возникают разного рода противоречия. Но главный смысл всех договорённостей заключается в том, чтобы остановилось насилие, в том, что есть чёткая дорожная карта по политическому урегулированию проблемы. И добиться этого удалось благодаря посредничеству России», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Беженцы, вернувшиеся домой в Степанакерт

РИА Новости

© Максим Блинов

Он также отметил, что наиболее сложным сегодня представляется вопрос обозначения границ в районах, ранее находившихся под контролем Армении.

«Когда прочерчивается граница, то она проходит по жилым районам, по деревням, по небольшим посёлкам. Всё это затрагивает судьбы конкретных людей. Что касается гуманитарной сферы, то тут есть большие успехи», — считает аналитик.

При этом эксперты не склонны к долгосрочным прогнозам относительно стабильности в Нагорном Карабахе.

«Пока рано говорить об окончательном урегулировании в Нагорном Карабахе. Более того, считаю, что возможен рецидив конфликта, скатывание в новое обострение», — пояснил Владимир Новиков.

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Аналогичную точку зрения высказал и Павел Фельдман.

«Учитывая роль российских миротворцев, есть ощущение, что в среднесрочной перспективе мир в регионе всё же удастся удержать. Одним из факторов нестабильности сегодня является политическая ситуация в Армении, где прошли антиправительственные протесты. Нужно учитывать, что дестабилизация Армении может негативно сказаться на положении Нагорного Карабаха», — отмечает эксперт.

При этом, как констатируют аналитики, сторонам удалось прийти к самому важному — остановить гибель людей.

«Это самое ценное достижение. Сейчас на первый план будет выходить транспортный вопрос. Например, Баку хочет, чтобы существовал прямой коридор до азербайджанского эксклава в Армении. Такие вопросы традиционно и становятся предметом политического диалога», — добавил Фельдман.

По его мнению, говорить об окончательном урегулировании конфликта преждевременно, поскольку конфронтация приобрела хронический характер. Однако при таком посреднике, как РФ, стабильности можно достичь.