Путин провёл совещание по урегулированию в Нагорном Карабахе

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Российский лидер Владимир Путин провёл совещание, на котором обсуждались урегулирование в Нагорном Карабахе и ситуация на Южном Кавказе. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл совещание по урегулированию в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

«В преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Владимир Путин провёл совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

На совещании присутствовали секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее в Кремле сообщили, что по инициативе Путина в Москве 11 января состоятся трёхсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана.

Как уточнили в Армении, на предстоящей встрече не планируется подписание документов относительно решения вопроса по Карабаху.

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