В Москве 11 января пройдут переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

В Москве 11 января состоятся трёхсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Как отмечается, переговоры пройдут по инициативе российского президента Владимира Путина.

В ходе переговоров Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна планируется рассмотреть ход урегулирования в Карабахе, а также вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, разблокирования и развития торгово-экономических и транспортных связей.

«Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 ноября Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Как отмечал Путин, соглашение по Карабаху последовательно реализуется.