Путин заявил о рисках распространения терроризма из-за конфликта в Карабахе

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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе увеличило риски распространения террористической угрозы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.
Путин заявил о рисках распространения терроризма из-за конфликта в Карабахе
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Имевшие место боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы», — сказал он.

Как отметил Путин, в настоящее время соглашение по Карабаху последовательно реализуется.

В начале октября в Службе внешней разведки России заявляли, что в зону конфликта в Карабахе устремились боевики из террористических организаций.

В ночь на 10 ноября Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

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