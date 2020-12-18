Путин заявил о рисках распространения терроризма из-за конфликта в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе увеличило риски распространения террористической угрозы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.

«Имевшие место боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы», — сказал он.

Как отметил Путин, в настоящее время соглашение по Карабаху последовательно реализуется.

В начале октября в Службе внешней разведки России заявляли, что в зону конфликта в Карабахе устремились боевики из террористических организаций.

В ночь на 10 ноября Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.