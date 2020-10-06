В СВР заявили об устремившихся в Нагорный Карабах боевиках
- РИА Новости
«По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наёмники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций», — цитирует его ТАСС.
По словам Нарышкина, речь идёт о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать денег в региональном конфликте.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова сирийского президента Башара Асада об использовании в Карабахе боевиков из Сирии, заявил, что в Кремле ознакомятся с этим заявлением.