В СВР заявили об устремившихся в Нагорный Карабах боевиках

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций.
В СВР заявили об устремившихся в Нагорный Карабах боевиках
  • РИА Новости

«По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наёмники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций», — цитирует его ТАСС.

По словам Нарышкина, речь идёт о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать денег в региональном конфликте.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова сирийского президента Башара Асада об использовании в Карабахе боевиков из Сирии, заявил, что в Кремле ознакомятся с этим заявлением.

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